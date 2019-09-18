Россияне смогут не платить штрафы ГИБДД

А также другие административные штрафы и налоги.

Россиянам разрешат не выплачивать административные штрафы, в том числе штрафы ГИБДД и налоги после прохождения процедуры личного банкротства. Законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об это сообщила "Российская газета".

Данный проект позволит списывать с человека кредиты и иные долги. Так, за текущий год, суды смогли освободить банкротов от задолженностей на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.

Данной возможностью воспользовались 41,8 тысячи граждан. Дела почти половины россиян , после полного имущественного аудита закрыли без каких-либо выплат кредиторам.

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Видео: YouTube/ Amazing Technology