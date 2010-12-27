Петербуржцы смогут заплатить за коммуналку, не выходя из дома

В этом помогут почтальоны и почтово-кассовые аппараты

В Петербурге и Ленобласти теперь можно совершить необходимые платежи через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) на дому, сообщила пресс-служба "Почты России".

Программа направлена на помощь пожилым людям и маломобильным группам населения. Почтальоны помогут разобраться с оплатой коммунальных услуг, интернета и телефона, штрафов ГИБДД, налогов, страховок. Платежи принимаются в реальном времени, а в подтверждение успешной операции плательщику выдается чек.

Сейчас в городе и области работает около 578 мобильных кассовых терминалов, за восемь месяцев текущего года через МПКТ совершили порядка 294,5 тысячи платежей. Чтобы пригласить почтальона на дом для оплаты услуг, нужно обратиться в ближайшее почтовое отделение.

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