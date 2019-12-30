В России может появиться новый штраф для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП.

В России хотят ввести новый штраф для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП. Так владельцев легковых автомобилей хотят обязать платить штраф в размере 2,5 тысяч рублей, водителей грузовиков и автобусов – 5,5 тысячи рублей.

Постановление о штрафе будет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер. Взыскание могут аннулировать, если погасить задолженность в течение 60 дней.

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.

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