В России может появиться новый штраф для автомобилистов

В России хотят ввести новый штраф для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП. Так владельцев легковых автомобилей хотят обязать платить штраф в размере 2,5 тысяч рублей, водителей грузовиков и автобусов – 5,5 тысячи рублей.
Постановление о штрафе будет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер. Взыскание могут аннулировать, если погасить задолженность в течение 60 дней.
В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Видео: YouTube
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