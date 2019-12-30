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В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

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Инициаторы планируют внести в статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях новый пункт.

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Информация опубликована в думской электронной базе данных.

Инициаторы планируют внести в статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях новый пункт, который и будет регулировать ответственность за пропаганду наркотиков и психотропов.

Для граждан планируется ввести штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от миллиона до 1,5 миллионов рублей. В качестве альтернативы деятельность юридического лица могут приостановить на срок до 90 дней.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете. 

Видео: YouTube/ Science

Теги: госдума, наркоткии, пропаганда, штраф
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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