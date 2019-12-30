В России появится новый бренд бюджетных телевизоров

Точная дата выхода на рынок неизвестна.

Свою продукцию в Россию начнет предоставлять новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры. Марка BQ намеревается отправить на рынок совершенно новый бренд телевизоров. Об этом журналистам сообщил гендиректор фирмы-производителя Владимир Пузанов

Когда начнутся первые поставки, не известно. Телевизоры будут иметь название Blackton. Эта марка станет производителем моделей "первой стоимости".

Цены на телевизоры будут максимально доступны с тем или иным набором функций.

Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в России.