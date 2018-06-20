В России ищут путешественника с зарплатой в 100 тысяч рублей

Также работнику будут выплачиваться командировочные – 10 000 рублей в сутки.

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию мечты. Компания ищет путешественника с заработной платой 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Для поездок по России путешественнику должно быть более 18 лет, он должен отлично владеть русским языком, снимать качественные видео и фотографии. Если путешественник захочет работать на международных направлениях, ему потребуется английский язык не ниже уровня Intermediate. Оформление на данную должность официальное. Помимо заработной платы в 100 000 рублей, компания берет все расходы на себя (проживание, билеты, страховки, трансфер и связь в поездках). Также работнику будут выплачиваться командировочные – 10 000 рублей в сутки.

Заявки кандидатов принимаются до 15 июня.

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