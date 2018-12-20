Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Лидером списка оказалась вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве.

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Об этом пишут РИА "Новости".

Первую строчку занимает вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Примерно такую же сумму работодатели готовы предложить техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов. Вакансии также открыты в столице.

Далее следуют вакансии Python developer в Москве (четыре тысячи долларов на руки) и финансового директора во Владивостоке (от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

Помимо этого, в топ-10 предложений с самыми высокими зарплатами также вошли позиции командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.