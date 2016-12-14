Стоимость канцелярского школьного набора в Петербурге составила 2,9 тысячи рублей

В среднем, в России канцелярские принадлежности для школьников подорожали на 5%.

Эксперты производителя онлайн-касс "Эвотор" посчитали, во сколько в 2019 году обойдется базовый канцелярский набор российского школьника. По данным на июль 2019, цена в годовом выражении выросла на 5% и составила 2,6 тысячи рублей.

В стандартный комплект школьника вошли: карандаши (8 штук), письменные ручки (2 штуки), тетрадки (12 штук) и обложки для них, ластик, линейка, точилка, пенал, рюкзак, альбом для рисования, кисти, дневник.

В прошлом году такой же набор стоил 2,47 тысячи рублей. В этом году в Петербурге цена на стандартный набор выросла на 7% и составила 2,9 тысячи рублей.

Эксперты во время анализа использовали данные со 150 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах традиционной торговли в России.

В Приморском районе приостановлено строительство школы.

Видео: YouTube/ Комус