В России подготовили новую пенсионную реформу

Она будет стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу, которая будет стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно существующей концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Однако ЦБ намерен эту систему реформировать.

Как отметил замглавы ЦБ Виктор Чистюхин, застрахованным россиянам могут дать возможность распоряжаться средствами полноценно.

Кроме того, россиянам предлагается предоставлять льготы, например, налоговые вычеты в размере 6% от совокупного дохода.

В новой системе могут предусмотреть возможность самостоятельного пополнения счетов, без участия работодателей.

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