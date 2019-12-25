В Петербурге из-за снежного циклона "Бенедикт" вырос спрос на дворников

За один день в городе выпала почти треть месячной нормы осадков.

В России из-за непогоды и обильных снегопадов, которые принес с собой генуэзский циклон "Бенедикт", на 93% вырос спрос на дворников. Об этом сообщили специалисты HeadHunter.

Только в Петербурге за один день выпала почти треть месячной нормы осадков. В связи с чем, в период с 29 ноября по 1 декабря спрос на дворников в городе вырос на 134% по сравнению с тремя днями прошлой недели.

В настоящий момент на HeadHunter размещено 2,6 тысяч вакансий о поиске дворников. На Петербург приходится 206 предложений о работе. Чаще всего дворников ищут компании из сферы розничной торговли, гостиничного бизнеса и общепита, строительства и ЖКХ.

Работодатели готовы платить таким специалистам в среднем 23 212 рублей. В 85% вакансий опыт работы не требуется. Чаще всего предлагается полная занятость или полный рабочий день.

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Фото: pexels.com