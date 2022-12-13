В России паводком оказались подтоплены 130 жилых домов

Александр Куренков рассказал о ситуации в стране с паводками.

Паводком на территории России к настоящему моменту оказались подтоплены 130 жилых домов, наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области. В этом регионе страны пострадали 120 домовладений и приусадебные участки гражданского населения. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном правительственном заседании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель ГУ МЧС Александр Куренков.

В целом по стране в данный момент в 9 населенных пунктах подтоплены 130 жилых домов, 368 приусадебных участков и 19 объектов транспортной инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация складывается в Иркутской области. Александр Куренков, глава МЧС России

Чиновник заметил, что обстановка с весенними паводками находится на контроле у экстренного ведомства. Ведется подготовка к дождевым паводкам на Дальнем Востоке, Сириби и южной части России.

Глава МЧС предложил оказать дополнительную матпомощь пострадавшим от пожаров на Урале.

Фото и видео: Правительство России