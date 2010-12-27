В России завершился переход на цифровое телевещание

На МКС дали сигнал к отключению аналога в 21 регионе РФ.

Российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на МКС, символическим нажатием кнопки дал сигнал к отключению в 21 регионе РФ аналогового телевещания. Об этом пишет ТАСС.

Скворцов вышел на связь с Центром управления полетами на фоне флага с изображением "цифровой бабочки" – символа цифрового ТВ. Космонавт объявил, что еще чуть-чуть "и вся наша страна будет в цифре" и нажал кнопку на ноутбуке.

В рамках последней волны трансляцию в аналоге прекратили более трех тысяч из 13 тысяч передатчиков, работавших в российском эфире. В частности, отключение коснулось Петербурга и Ленобласти, Севастополя и Крыма. Также аналоговое телевещание прекратится в Астраханской и Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Переход на цифру состоится в Башкирии и Татарстане, в Сибири - Забайкалье и Республике Алтай, на Северном Кавказе - Дагестане и Ингушетии и других российских регионах.

В РТРС напомнили, что в России создана сеть цифрового эфирного телевещания. В ее составе 5040 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал охватывает более 17 млн квадратных метров. Охват россиян составляет 98,4 %.

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