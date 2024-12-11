Украинцы будут отбывать наказание в местах лишения свободы.

Российский суд назначил наказание троим военнослужащим 91-го отдельного противотанкового дивизиона Вооруженных формирований Украины Константину Очимовскому, Алексею Нечипоруку и Виталию Гонобоблеву до 16 лет лишения свободы по статье за осуществление терактов на территории Курской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились в Следственном комитете России и Генеральной прокуратуре России. Специалимты указали, что в зависимости от роли каждого иностранцы признаны виновными по части 2 статьи 205 УК РФ.

Очимовский получил 15 лет лишения свободы, а Нечипорук и Гонобоблев — по 16 лет лишения свободы. Все трое будут отбывать первые три года наказания в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Судебная инстанция установила, что 12 августа 2024 года вооруженные автоматами АК-74, а также переносными противотанковыми ракетными комплексами "Джавеллин" американского образца и взрывными устройствами фигуранты незаконно пересекли государственную границу Украины с Россией. Далее, в Суджанском и Кореневском районах Курской области мужчины запугивали и устрашали местное население. Под угрозой применения оружия они насильно занимали частные домовладения, а также препятствовали эвакуации гражданского населения. Военнослужащие из киевского режима неоднократно открывали огонь на поражение как по российским бойцам, так и по мирному населению. Военных ВФУ удалось поматьзадержаны 11 сентября 2024 года в ходе сражений.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России