Петербуржец дважды похитил у своей матери один и тот же ноутбук

Мужчине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), сообщили 6 февраля в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что 16 января обвиняемый в своей квартире в доме по улице Передовиков похитил ноутбук, принадлежащий матери, стоимостью 40 тыс. рублей. Мужчина в феврале прошлого года уже крал его и сдавал в ломбард, женщине приходилось выкупать технику. В этот раз фигурант также сдал компьютер, а деньги потратил на личные нужды.

Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыли схему хищения бюджетных средств через фиктивные медосмотры.

Фото: Piter.TV