В России определили лидеров "мусорной реформы". Российский экологический оператор (РЭО) составил "зеленый рейтинг" субъектов страны, который демонстрирует уровень обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает телеканал "360".
При составлении перечня эксперты оценивали результаты соцопроса жителей регионов и статистические показатели. В топ-5 вошли Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Замыкают список Рязанская, Тюменская, Липецкая, Новгородская и Ивановская области.
Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку,
сообщил "360" генеральный директор РЭО Денис Буцаев
В РЭО добавили, что в каждом из критериев есть свои лидеры. Так, например, больше всего разделяют мусор жители российской столицы, а лидерами по динамике показателей обработки и утилизации мусора являются Орловская область и Подмосковье, которое также еще лидирует и по инвестициям в инфраструктуру твердых коммунальных отходов.
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Фото: pixabay.com
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