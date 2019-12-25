В рейтинг вошли 20 субъектов РФ. В топ-3 вошли Московская, Ярославская и Нижегородская области.

В России определили лидеров "мусорной реформы". Российский экологический оператор (РЭО) составил "зеленый рейтинг" субъектов страны, который демонстрирует уровень обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает телеканал "360".

При составлении перечня эксперты оценивали результаты соцопроса жителей регионов и статистические показатели. В топ-5 вошли Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Замыкают список Рязанская, Тюменская, Липецкая, Новгородская и Ивановская области.

Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку, сообщил "360" генеральный директор РЭО Денис Буцаев

В РЭО добавили, что в каждом из критериев есть свои лидеры. Так, например, больше всего разделяют мусор жители российской столицы, а лидерами по динамике показателей обработки и утилизации мусора являются Орловская область и Подмосковье, которое также еще лидирует и по инвестициям в инфраструктуру твердых коммунальных отходов.

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