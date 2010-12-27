Водители больше не смогут свободно покупать льготные знаки "Инвалид"

В скором времени изменится порядок получения номерных знаков "Инвалид". Для подтверждения данного статуса нужно пройти медико-социальную экспертизу.

С 4 сентября в России начнут действовать новые правила относительно льготной парковки для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В скором времени изменится порядок получения номерных знаков "Инвалид". Для подтверждения данного статуса нужно пройти медико-социальную экспертизу. Такой порядок должен будет помочь искоренить продажу подобных знаков в свободной форме, то есть мошенников, которые занимают на парковке места инвалидов, должно стать меньше.

Минтруда утвердил данный указ 24 августа. С 4 сентября водителю с ограниченными возможностями для получения опознавательного знака нужно подать заявление по месту жительства (с собой иметь паспорт и справку об инвалидности). Бюро в течение месяца должно выдать знак с кодом региона и персональным номеров, также на наклейке будут написаны ФИО, информация из справки, группа инвалидности и срок действия данной льготы.

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