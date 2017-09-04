Российским спортсменам запретили принимать мельдоний

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще в 2017 году признало этот препарат допингом.

Российским спортсменам запретили принимать мелдоний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Стоит отметить, что список запрещенных препаратов WADA, в который попали мелдоний, а также адростерон, тимозин и другие лекарства, был составлен в 2017 году. Однако все это время Министерство спорта РФ вносило в него свои правки.

В настоящее время Россия готовится стать членом Международного олимпийского комитета. Однако МОК поставил Москве условие: устранить все нарушения антидопингового законодательства.

Ранее мы писали, что ученые из Санкт-Петербурга изобрели новое лекарство для борьбы с раком.

Фото: pixabay.com