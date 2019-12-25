В России оценили вероятность ввода войск в Донбасс

Константин Сивков назвал условия ввода армии РФ на территорию Украины.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что Россия может ввести войска на Украину, если вооруженный конфликт на Донбассе еще раз обострится. Аналитик прокомментировал журналистам "Ленты.ру" о том, какие этапы развития ситуации стоит ждать, а также при каком условии Вооруженные силы РФ перейдут на территорию соседнего государства.

При одном из наиболее вероятных сценариев, армия России может ввести солдат на Украину, если в ДНР и ЛНР произойдет гибель ярких политических и военных фигур. В этом случае эскалацию конфликта можно будет остановить за счет помощи Москвы.

Например, президент России запросит у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины в случае непропорционального применения ВСУ военной силы против ДНР и ЛНР, сопряженного с угрозой жизни и имуществу российских граждан, проживающих на территории этих республик. Константин Сивков, военный эксперт

Также специалисты напомнил, что военное присутствие России на Донбассе может остановить Киева от нападения на регион. Москва может ввести армию на юго-востоке Украины после того, как Киева начнет полномасштабную операцию против самопровозглашенных народных республик.

Сивков рассказал о планах Украины провести блицкриг на Донбассе.

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