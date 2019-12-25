МИД прокомментировал уход Киева от заключенных соглашений.

В России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу. Об этом рассказали представители МИДа РФ в официальном заявлении ведомства. Дипломаты считают, что решение Киева основывается на "подсказках извне".

Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили, что активно сотрудничали в декабре 2019 года со всеми сторонами конфликта во время "нормандского саммита" в Париже. В ходе прямых контактов с коллегами из Украины были достигнуты договоренности. Эти соглашения должны были положительно повлиять на процесс урегулирования ситуации на Донбассе. В МИД заметили, что Франция и Германия под разными предлогами пытались уйти от поддержки договоренностей между Киевом и Донбассом.

Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев прокомментировали чиновники

В МИД объявили, что такая политика Украины перечеркивает "наметившуюся позитивную динамику". Представитель Киева заблокировал работу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Специалист отказался фиксировать соглашения в письменной форме.

Борьба с коронавирусом станет главной темой видеоконференции глав МИД НАТО.