За сутки умер 1241 человек от ковида.

В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки от ковида по стране скончался 1241 пациент. Таким образом за все время пандемии летальные исходы медики зарегистрировали в 254 167 случаях.

Наибольшее количество зараженных погибло в столичном регионе (97 человек, Петербурге (70 человек) и Краснодарском крае (50 человек). Прежний антирекордный показатель по количеству летальных исходов (1239 человек) специалисты фиксировали в РФ 10 ноября.

Напомним, что на 13 ноября оперштаб выявил 39 256 случаев заражения коронавирусом в 85 российских регионах. Из медицинских учреждений врачи выписали 33 802 пациента в связи с выздоровлением.

В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом.

Фото и видео: оперштаб РФ

