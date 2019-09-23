Минфин решил сократить количество госслужащих в 2020 году

Количество государственных служащих уменьшится, но повысится заработная плата тех, кто останется.

В России с 2020 года стартует реформа в сфере госуправления, в ходе которой за несколько лет пройдет масштабное сокращение числа госслужащих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.

По словам Нестеренко, количество государственных служащих уменьшится, но повысится заработная плата тех, кто останется. Если отказаться от сокращений, то зарплаты будут только индексировать по инфляции. А для повышения окладов из бюджета придется ежегодно выделять 100 миллиардов долларов.

Замминистра уточнила, что экономия не является самоцелью реформы. В дальнейших планах реформы - совершенствование государственного аппарата. То есть территориальные органы министерства станут более крупными и преобразуются в филиалы. Подразделения информационного, документационного, организационного и административного характера будут устранены.

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Видео: YouTube/ CareerOneStop