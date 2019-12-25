В России начинают перечислять единовременные выплаты на детей школьного возраста

Их получат более 13 миллионов семей.

Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от шести до 18 лет начинают перечислять в России со 2 августа. Они предназначены для 20 миллионов детей.

В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все российские семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на каждого такого ребенка.

Изначально планировалось перевести данное пособие на счета россиян 16 августа. Однако российский лидер предложил перенести дату на 2 августа, чтобы учащиеся и их семьи могли должным образом подготовиться к началу учебного года. На эти меры в ПФР выделено более 200 миллиардов рублей.

Подать заявление на выплату можно будет до конца октября через единый портал государственных услуг или лично через клиентскую службу ПФР. По состоянию на конец июля ведомство получило почти 13 миллионов заявлений от родителей.

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