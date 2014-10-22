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Эксперт оценил решение президента выплатить по 10 тысяч рублей школьникам на 2 недели раньше срока
Сегодня, 9:20
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Эксперт оценил решение президента выплатить по 10 тысяч рублей школьникам на 2 недели раньше срока

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Выплаты получат семьи, где есть дети от 6 до 18 лет.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение Владимира Путина выплатить семьям со школьниками 10 тысяч рублей 2 августа, а не 16 августа.

По словам министра труда Антона Котякова, технически перечислить выплаты на 2 недели раньше. Таким образом, деньги придут уже в следующий понедельник. 

Указ президента был выпущен 2 июля, то есть выплаты перечислят ровно через месяц после него. Эксперты отметили, что 2 недели имеют значение, так как помогут избежать ажиотажного спроса на товары для школьников перед началом нового учебного года. По 10 тыс. выплатят семьям, где есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Фото: Pixabay

Теги: выплаты, подготовка к школе
Категории: Новости России, Лента новостей,

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