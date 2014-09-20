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В России началась неделя с тремя рабочими днями
Сегодня, 8:11
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lesjasap

В России началась неделя с тремя рабочими днями

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Такой график связан с переносом рабочего дня 22 числа на субботу 20 февраля.

В России началась неделя с тремя рабочими днями. Об этом рассказали представители Роструда. По данным ведомства, сокращенная рабочая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества. Трудовые будни для граждан РФ начнутся с 24, а завершатся 26 числа. Рабочими днями станут среда, четверг и пятница.

Ранее такой рабочей неделе предшествовала шестидневная рабочая неделя. Трехдневные выходные связаны с переносом рабочего дня 22 февраля на 20 февраля (субботу).

Напомним, что Роструд заявил, что в текущем году население России ждет семь коротких рабочих недель, а также одна длинная. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится 30 декабря.

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале.

Фото: Piter.tv

Теги: праздничные дни, рабочая неделя, роструд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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