В России может подорожать хлеб

Дело в том, что финансовая нагрузка для производителей может вырасти на 22 млрд рублей.

Российские предприятия предупредили о риске подорожания хлеба из-за разрабатываемого ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Об этом пишет "Коммерсант".

В Российском союзе пекарней сообщили, что финансовая нагрузка из-за новых правил для производителей может вырасти на 22 млрд рублей. В результате это отразится на ценах.

Отмечается, что в новом ГОСТе "хлебопекарная продукция" трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты", но в налоговом кодексе России данного определения нет.

По этой причине пекари могут лишиться льготного НДС, который составляет 10%.

Ранее мы писали, что в России предлагают снизить на 50% размеры штрафов для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых.

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