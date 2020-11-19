В России могут запретить СМИ упоминать национальность преступников

Соответствующий документ внес в Госдуму парламент Чечни.

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который запрещает упоминать в средствах массовой информации национальность преступника. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

По словам инициаторов, законопроект призван сохранить межнациональное и межконфессиональное и мира на территории Российской Федерации. Поправку предлагается внести в статью 4 закона "О СМИ".

В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. из сопутствующих законопроекту материалов

Документ предусматривает ответственность представителей СМИ за процитированную ими информацию других изданий, в случае если главных редакторов этих источников невозможно установить и привлечь к ответственности за обнародование недостоверных данных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил силой отнять у ингушей переданные Дудаевым земли.

Фото: Piter.tv