Родителей курящих детей предложили наказывать рублем

Штрафы также могут коснуться других законных представителей несовершеннолетних.

Родителей курящих детей предложили привлекать к административной ответственности. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Об этом пишут "Известия".

Наказание также может коснуться других законных представителей несовершеннолетних. Норму хотят закрепить в новой редакции КоАП, которая вступит в силу с 2021 года.

По информации издания, сегодня в России курят 10 % несовершеннолетних. Для решения проблемы эксперты предлагают для начала поднять цены на сигареты и сделать доступнее "правильный" досуг.

Ранее мы писали, что подготовлен закон о блокировке почты и мессенджеров россиян.

Видео: Piter.TV