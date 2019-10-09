Подготовлен закон о блокировке почты и мессенджеров россиян

Ограничения коснутся тех, кто распространяет в сети запрещенную российским законодательством информацию.

Члены Совета Федерации внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров. Ограничения коснутся тех, кто распространяет в сети запрещенную российским законодательством информацию. Об этом пишут РИА Новости.

Авторы законопроекта считают, что целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. При этом из законодательства хотят убрать положения, противоречащие Конституции РФ и обязывающие пользователей интернета проверять содержимое писем на правомерность.

По мнению руководителя Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах будет технически проблематично. Кроме того, пользователи интернета при желании по-прежнему смогут пользоваться VPN и анонимайзерами для доступа к сервисам в случае их блокировки.

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