В России многие магазины начнут принимать карты "Мир"

Данное нововведение необходимо, чтобы сократить оборот наличных.

С 1 июля магазины, выручка которых за предшествующий год составила более 20 млн рублей, обязаны принимать к оплате карты "Мир". Об этом пишет "РИА Новости".

До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов, чья годовая выручка превышает 30 млн рублей.

Как сообщил изданию руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров, данное нововведение необходимо, чтобы сократить оборот наличных и таким образом усилить контроль за движением денег.

Ранее мы писали, что почти для половины россиян карта "Мир" является основной. В общей сложности картами Visa и MasterCard как основными пользуются 54% россиян.

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