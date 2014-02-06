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Почти для половины россиян карта «Мир» является основной
Сегодня, 8:38
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Почти для половины россиян карта «Мир» является основной

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Эти карты популярны в основном среди бюджетных работников.

Карта национальной платежной системы "Мир" является основной у 42% россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование "Сколково-РЭШ".

В общей сложности картами Visa и MasterCard как основными пользуются 54% россиян, сообщают эксперты. В исследовании говорится, что карты "Мир" сохраняют лидерство в основном среди бюджетных работников.

Ранее мы писали, что в России могут огрнаичить использование платежных систем Visa и MasterCard. Это может произойти из-за санкций. 

Фото: pixabay 

Теги: mastercard, visa, мир
Категории: Новости России, Лента новостей,

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