В России изменились правила получения пособий на детей

С началом пандемии коронавируса подача документов на выплаты проходила в онлайн-режиме.

В России с 1 марта изменились правила получения пособий на детей. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Право на получение детских пособий имеют семьи со среднедушевым доходом, который меньше двух региональных прожиточных минимумов. Теперь для получения выплат нужно подавать документы в органы социальной защиты при достижении ребёнком возраста одно- и двухлетнего возраста.

С началом пандемии коронавируса подача документов на выплаты проходила в онлайн-режиме.

Также родители должны подавать сведения в госорганы и Пенсионный фонд о смене места жительства и обстоятельствах, которые являются причиной для выплат.

Ранее в Петербурге утвердили новый порядок выплат медикам за работу в пандемию.

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