Фуросемид в инъекционной форме перестал продаваться в аптеках.

В России исчез жизненно важный препарат для реанимации. Об этом говорится в заявлении Независимого медицинского сообщества. Эксперты уточнили, что фуросемид в инъекционной форме на данный момент нельзя приобрести в аптеке. Его запасы в медицинских учреждениях заканчиваются.

Мы требуем от чиновников правительства, Минздрава срочно организовать производство раствора или закупки за рубежом, чтобы устранить его дефицит обращение Независимого медицинского сообщества

Препарат применяется при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех, кто находится в реанимации. По словам экспертов, пропажа фуросемида может стать фатальным фактором для многих больных. Специалисты считают, что пропажа жизненно необходимых лекарств в России - это системная проблема. Она нуждается в изменении структуры оборота препаратов.

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Фото: Piter.tv