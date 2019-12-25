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В России исчез жизненно важный препарат для реанимации
Сегодня, 15:35
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lesjasap

В России исчез жизненно важный препарат для реанимации

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Фуросемид в инъекционной форме перестал продаваться в аптеках.

В России исчез жизненно важный препарат для реанимации. Об этом говорится в заявлении Независимого медицинского сообщества. Эксперты уточнили, что фуросемид в инъекционной форме на данный момент нельзя приобрести в аптеке. Его запасы в медицинских учреждениях заканчиваются. 

Мы требуем от чиновников правительства, Минздрава срочно организовать производство раствора или закупки за рубежом, чтобы устранить его дефицит

обращение Независимого медицинского сообщества

Препарат применяется при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех, кто находится в реанимации. По словам экспертов, пропажа фуросемида может стать фатальным фактором для многих больных. Специалисты считают, что пропажа жизненно необходимых лекарств в России - это системная проблема. Она нуждается в изменении структуры оборота препаратов.

Петербурженка через суд потребовала у комздрава инъекцию стоимостью $1 млн.

Фото: Piter.tv

Теги: реанимация, фуросемид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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