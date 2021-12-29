В России игрушки и мебель могут сделать обязательными для переработки

Обсуждение документы будет проходить до 2 марта.

Российский экологический оператор совместно с Минприроды России подготовил проект постановления правительства с изменениями, котором говорится, что игрушки, обувь и мебель могут стать обязательными для переработки. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что у каждого материала разный срок разложения. Так, например, срок разложения металла составляет 100-200 лет, а стекло почти не разлагается.

Поэтому средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры утилизации. Чтобы обеспечить 100% норматив утилизации необходимо создавать дополнительные предприятия. Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО

Проект устанавливает перечень товаров, упаковки товаров, которые подлежат утилизации после утраты ими потребительских свойств. Устанавливаются и нормы утилизации. Проект пройдет публичное обсуждение до 2 марта.

В перечень таких товаров предлагается добавить фильтры для очистки воздуха и воды, игры и игрушки, а также изделия из бумаги картона и некоторые другие группы товаров.

Большие группы представлены в проекте мебелью деревянной, из пластмасс, металлической, а также это обувь из дерева, полимерных и текстильных материалов, обувь резиновая.

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