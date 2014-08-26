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В России число случаев COVID-19 превысило пять миллионов
Сегодня, 11:46
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phil_k

В России число случаев COVID-19 превысило пять миллионов

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За прошедшие сутки заразились более 8960 жителей страны.

На территории России зарегистрировано более пяти миллионов случаев заражения COVID-19.  Об этом информирует официальный Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число зарегистрированных случаев составило 5 001 505. По данным оперштаба, с COVID-19 удалось справиться более 4,6 миллионам россиянам, бороться с коронавирусной инфекцией продолжают более 265 тысяч человек. Умерло от COVID-19 на данный момент 118 482 жителя страны.

За последние сутки в стране выявлено почти 8960 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достойно справилась с пандемией COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, коронавирус, оперштаб по борьбе в коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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