В России число случаев COVID-19 превысило пять миллионов

За прошедшие сутки заразились более 8960 жителей страны.

На территории России зарегистрировано более пяти миллионов случаев заражения COVID-19. Об этом информирует официальный Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число зарегистрированных случаев составило 5 001 505. По данным оперштаба, с COVID-19 удалось справиться более 4,6 миллионам россиянам, бороться с коронавирусной инфекцией продолжают более 265 тысяч человек. Умерло от COVID-19 на данный момент 118 482 жителя страны.

За последние сутки в стране выявлено почти 8960 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достойно справилась с пандемией COVID-19.

Фото: Piter.TV