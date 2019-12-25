В Росприроднадзоре объяснили разводы на Неве

Пленка и разводы могут появляться в период сильных дождей.

В пресс-службе Управления Росприроднадзора по Северо-Западу объяснили, что могло вызвать радужные разводы, похожие на масляные, на Неве. В ведомстве считают, что они появились из-за сильных дождей.

Напомним, утром 2 августа житель проспекта Обуховской Обороны опубликовал видео из своего окна, на котором было пятно, плывущее по Неве.

Данное обстоятельство обусловлено смывом загрязняющих веществ с улично-дорожной сети. Также существуют риски размыва грунтов в местах неукреплённых берегов реки, и, как следствие, привести к помутнению воды. Управление Росприроднадзора.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в Петербурге работает 680 выпусков от дождеприемников, которые не переключены на очистные сооружения. Вода с набережных и улиц через эти выпуски отводится без очистки. При ливнях на реках и каналах по этой причине часто появляются радужные разводы и пленка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Юринов