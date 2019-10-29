Роспотребнадзор по Петербургу: запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на чиновников

Это является необходимой частью работы представитель органов власти.

Чиновники могут участвовать в публичных и массовых мероприятиях. Об этом заявил Роспотребнадзор по Петербургу в ответ на письмо активистки Марины Чупраковой, передала "Фонтанка.ру".

Это объяснили тем, что нахождение представителей органов власти на месте является "критически важным для обеспечения их функционирования".

Петербурженка требовала привлечь к административной ответственности чиновников, которые возложили цветы к "Медному всаднику" в День города. Она считает, что это могло представлять опасность для солдат, так как власти были без средств индивидуальной защиты. Отметим, что участие горожан в массовых мероприятиях на данный момент запрещено из-за угрозы распространения коронавируса.

В церемонии участвовали губернатор Александр Беглов, председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Piter.TV снял церемонию на видео.

Фото: Piter.TV