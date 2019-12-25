В Роскачестве составили рейтинг лучших музыкальных приложений

Всего было проанализировано 11 приложений для Android и 10 для iOS.

Специалисты Роскачества протестировали приложения для прослушивания музыки на Android и iOS. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Всего было проанализировано 11 приложений для Android и 10 для iOS. Только 15 из них получили оценку более четырех баллов.

В некоторых приложениях специалисты выявили отсутствие предупреждения, что в композиции присутствует ненормативная лексика. В частности, к таким программам отнесли "Звук", "Музыка Билайн", Sound Cloud и Zaycev.

Самыми лучшими музыкальными приложениями признаны МТС Music и Apple Music. Кроме того, в этом списке оказалась "Яндекс. Музыка".

К другим приложениям были претензии, однако они не являются критичными. К наиболее безопасным программам отнесли такие приложения, как "Звук", BOOM и YouTube Music (на iOS) и BOOM, "Google Play Музыка" и YouTube Music (на Android). Опасных приложений специалисты не обнаружили.

В списке самых удобных на Android числятся "Яндекс. Музыка", BOOM и Deezer, на iOS — "Яндекс. Музыка", BOOM, Deezer и SoundCloud.

Лучшими приложениями по количеству положительных оценок из более 80 критериев признали Apple Music, "Яндекс. Музыку" и BOOM на iOS и МТС Music, Deezer и BOOM на Android.

Ранее мы писали, что в популярных приложениях по всему миру произошел сбой.

Фото: pixabay.com