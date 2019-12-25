Петербуржцам рассказали, почему опасно есть суши

Горожанам напомнили о паразитах, которые живут в свежей рыбе и раках.

Специалисты Роскачества объяснили петербуржцам, почему опасно есть сырую рыбу и раков. В этих продуктах могут прятаться паразиты, которые погибают после определенной обработки. Об этом пишет пресс-служба организации.

В особой зоне риска находятся любители суши. Они могут отравиться, покупая любимое лакомство в непроверенных местах. Эксперты напомнили, что паразиты поражают ЖКТ, провоцируя развитие язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Также они могут вызвать описторхоз, поражающий печень и желчевыводящие пути, дифиллоботриоз, который сопровождается анемией и влияет на ЖКТ, и парагонимоз — попадание в организм легочного сосальщика.

Покупать сырую рыбу и раков стоит в местах санкционированной торговли. Эти продукты должны быть изготовлены на предприятиях с соблюдением санитарных правил.

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