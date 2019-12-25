В Роскачестве рассказали о причинах пропажи данных со смартфона

Часто фотографии пропадают со смартфона на Android.

Многие сталкивались с ситуацией, когда со смартфона пропадают фото и документы. Изображения и документы могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство". Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Часто фотографии пропадают со смартфона на Android. Причиной тому могут быть проблемы с SD-картой, если файлы хранились на ней. Карта могла быть повреждена или форматирована.

Также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кэше, тогда нужно его очистить и перезагрузить телефон. Из-за вирусов файлы могут перестать распознаваться и поэтому быть скрытыми. Тогда нужно активировать "Просмотр скрытых файлов и папок", удалить проблемные файлы в ручном режиме. Эксперт рекомендует проверить, нет ли проблем с операционной системой и просканировать телефон на вирусы.

Восстановить удаленные файлы можно при помощи сервиса "Google Фото" или iCloud.

Ранее эксперт рассказал, когда смартфон начинает устаревать.

Фото: Piter.TV