В Роскачестве рассказали, как выбрать полезный сок в магазине

Специалисты напомнили, что регулярное употребление соков помогает поддерживать иммунитет и бороться с различными хроническими заболеваниями.

В Роскачестве в преддверии Дня сока (19 сентября) провели исследование данной продукции в российских магазинах.

Специалисты напомнили, что регулярное употребление соков помогает поддерживать иммунитет и бороться с различными хроническими заболеваниями. Также соки насыщают организм полезными витаминами и минералами. Стакан апельсинового сока содержит около 100% ежедневной нормы потребления витамина С, а также другие важные для здоровья микроэлементы. Но не все соки на прилавках магазинов являются полезными.

В соке должно быть не меньше 100% сока, в нектаре – не менее 20-50%, а в морсе уже не менее 15% сока. Хранится сок лучше в картонной многослойной упаковке.

К сокам, предназначенным для питания детей, предъявляются более жесткие требования, так как в данном случае также ограничивается количество добавленного сахара и соли.

Ранее в "Роскачестве" назвали вред свежевыжатых соков.

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