В "Роскачестве" назвали вред свежевыжатых соков

Специалисты объяснили, как данный напиток может воздействовать на организм человека.

Назван вред свежевыжатых соков. Об этом сообщили представители "Роскачества". Эксперты напомнили, что при неправильном употреблении напиток может оказаться вредным для организма человека.

Напомним, что свежевыжатый сок содержит большое количество фруктозы, аналогичной белому сахару. В избытке употребление данного вещества вредит здоровью. Его употребление также опасно для пациентов с диабетом и нарушением углеводного обмена.

В таких соках фиксируется высокое содержание пищевых кислот. Они могут привести к эрозии зубной эмали. Медики уточнили, что воздействие соков на эмаль оказывает более деструктивное воздействие, чем употребление цельных фруктов. Также напитки не рекомендуется употреблять на пустой желудок из-за их высокой кислотности. В обратном случае это приведет к раздражению слизистой ЖКТ.

Диетологи рассказали, от какого десерта лучше отказаться.

Видео: Youtube/Onliner