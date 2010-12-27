Эксперты рассказали, как выбрать качественный плавленый сыр

В скором времени специалисты проверят 20 образцов плавленого сыра.

В скором времени организация "Роскачество" проверит на качество и безопасность более 20 торговых марок плавленого сыра. А пока специалисты дают советы, как выбрать хороший товар.

В состав плавленого сыра должны входить только молочные жиры. Растительные жиры могут содержаться только в сырном продукте. Специалисты также пояснили, что, хотя плавленый сыр вырабатывается из твердых сыров, ошибочно полагать, что на маркировке этого товара должны непременно быть слова "сыр" или "сыр твердый". На самом деле в плавленом сыре могут содержаться творог, сыворотка, сливочное масло и молоко. ГОСТ допускает включение в состав различные добавки и усилители вкуса, например, загустители и подсластители.

Если хотите выбрать плавленый сыр с добавками, то стоит остановиться на каком-то одном ингредиенте.

При вскрытии упаковки на разрезе продукта не должно быть рисунка, пустот и не расплавившихся частиц. Цвет сыра может быть белым до насыщенно желтого. Открытый сыр рекомендуется съесть в течение пяти дней. Плавленый сыр должен храниться в холодильнике, при температуре от 2 до 4 С, отмечают в Роскачестве.

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