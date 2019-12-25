В Роскачестве рассказали, что нельзя делать при зависании компьютера

Россиянам посоветовали по возможности обновлять "железо" своих компьютеров.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, чего не стоит делать с персональным компьютером, который завис. Своими советами он поделился в интервью радио Sputnik.

По его словам, многие пользователи при зависании своего ПК начинают многократно нажимать на клавиши мыши, что негативно влияет на возникшую проблему.

Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу. Сергей Кузьменко, сотрудник Роскачества

Он посоветовал столкнувшимся с данной проблемой пользователям подождать, когда система даст отклик, либо самостоятельно перезагрузить устройство. Кузьменко отметил, что на стабильность работы программ и быстродействие влияет мощность и возраст "железа" компьютера. Специалист призвал для избегания подобных проблем стараться по возможности обновлять начинку своего ПК.

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