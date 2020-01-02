Названы распространённые схемы мошенников перед Новым годом

Самый популярный способ – создание фейковых интернет-магазино.

Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко назвал самую распространённую схему мошенничества в предновогодний период. Об этом сообщили "Известия".

Самый популярный способ – создание фейковых интернет-магазинов, которые продают некачественный товар или просто исчезают после проведения оплаты. Эксперт отметил, что уже были замечены несколько сайтов, которые создавались по одному шаблону. Названия магазинов имели изменённые названия известных магазинов: citilink, utkonos, ulmart, bonprix, svyaznoy, eldorado и mvideo. При этом, адрес у всех также был один и тот же, а цены намного ниже рыночных.

Также очень часто появляется множество сайтов, которые предлагают купить ёлку, украшения или написать письмо Деду Морозу.

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Видео: Youtube/ CBC News, Kelsey Simone