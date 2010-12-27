В преддверии 8 марта эксперты выделили самые качественные ликерные вина

Для производства ликерных вин используется спирт невиноградного происхождения.

В преддверии Международного женского дня эксперты Роскачества провели исследование ликерных вин. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Восемь из десяти лучших вин были произведены торговой маркой "Массандра" и еще два других – крымским предприятием "Солнечная долина". Обе эти компании уже более ста лет производят ликерные вины. Также к рекомендуемым маркам отнесли по одному вину Fanagoria, "Коктебель" и "Кубань-Вино". Исследуемые образцы стоили от 339 до 660 рублей.

Для производства ликерных вин используется спирт невиноградного происхождения.

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