Росгидромет спрогнозировал ухудшение ситуации с лесными пожарами

Уже сейчас в некоторых районах Сибири средний рост температуры превышает 8-10 градусов от многолетних уровней.

Глава Росгидромета Максим Яковенко предупредил, что в связи с изменениями климата с каждым годом ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться.

Уже сейчас в некоторых районах Сибири средний рост температуры превышает 8-10 градусов от многолетних уровней. То есть будут приходить устойчивые волны тепла, иссушение почв, поэтому климатическая ситуация будет только становиться хуже.

В России общая площадь лесных пожаров составила 3 млн га. Режим ЧС ввели в Иркутской области, Красноярском крае, частично в Бурятии. Дым от пожара дошел до Монголии и Казахстана.

Вечером 31 июля свою помощь в тушении пожаров в Сибири предложил президент США Дональд Трамп.

Видео: YouTube/ VICE