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В Рощино прогремел взрыв
Сегодня, 21:28
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В Рощино прогремел взрыв

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В результате ЧП никто не пострадал.

Сегодня, 15 октября, в посёлке Рощино Выборгского района произошел взрыв. Причиной случившегося стал бытовой газ. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

В результате ЧП никто не пострадал. Деформирована межквартирная перегородка. Известно, что квартира, где произошел хлопок, не использовалась для проживания. На месте работают сотрудники Леноблпожспаса. Горения нет.

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Фото: Piter.tv

Теги: взрыв, рощино, спасатели
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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