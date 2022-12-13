В Риме проходят похороны Джины Лоллобриджиды

Ее похоронят в родном городке Субиако.

В Риме проходят похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Об этом сообщает местное издание Qoutidiano.

Торжествення церемония прощания с актрисой проходит в центре города на площади Пьяцца-дель-Пололо. Один из жителей вывесил табличку с надписью о том, что Лоллобриджина является славой и честью всех итальянцев. Ее похоронят в родном городке Субиако под Римом, где местные власти готовят монументальную гробницу.

Напомним, Джина Лоллобриджина умерла 16 января в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Она стала популярной благодаря съемкам в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".

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Видео: Telegram / РИА Новости