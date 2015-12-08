В Рыбацком машина ДПС влетела в ограждение

Во вторник, 19 июля, в Рыбацком полицейская машина врезалась в дорожное ограждение. Возможно, у аварии есть другие участники.
По предварительным данным, ДТП произошло на углу Шлиссельбургского и Прибрежной. На место инцидента приехала реанимация. Людей, по всей видимости, заключённых, пересадили в другую машину.
По словам очевидца Piter.TV, на место прибывает всё больше и больше полицейских машин.
Ранее мы писали, что в Петербурге условный срок получил организатор дорожного картеля.
Фото:Piter.TV
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