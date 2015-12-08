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В Рыбацком машина ДПС влетела в ограждение
Сегодня, 19:26
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В Рыбацком машина ДПС влетела в ограждение

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На место инцидента приехала реанимация.

Во вторник, 19 июля, в Рыбацком полицейская машина врезалась в дорожное ограждение. Возможно, у аварии есть другие участники. 

По предварительным данным, ДТП произошло на углу Шлиссельбургского и Прибрежной. На место инцидента приехала реанимация. Людей, по всей видимости, заключённых, пересадили в другую машину. 

По словам очевидца Piter.TV,  на место прибывает всё больше и больше полицейских машин.

Ранее мы писали, что в Петербурге условный срок получил организатор дорожного картеля.

Фото:Piter.TV

Теги: машина дпс, ограждение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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