В Республике Тыва в реку опрокинулся УАЗ. Погибли 10 человек

В том числе 6 детей.

В дежурную часть ОП № 1 села Тээли Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" 12 июля 2019 года в 08:55 поступило телефонное сообщение от местного жителя. Он рассказал о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ" (Таблетка). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.

На место происшествия выехали экстренные службы. Там были найдены 10 тел погибших (6 из них дети) с признаками утопления. Полицейским предстоит выяснить, сколько всего человек ехали в машине.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва также организована работа оперативного штаба.

Ранее два российских туриста погибли в Греции из-за шторма.

Видео: YouTube/ IRINA PLATONOVA